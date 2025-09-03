BAE Systems signe un accord avec le ministère britannique information fournie par Cercle Finance • 03/09/2025 à 15:30









(Zonebourse.com) - BAE Systems a signé un partenariat avec GM Defense et NP Aerospace pour permettre au ministère britannique de la Défense de disposer d'une nouvelle flotte de véhicules terrestres.



Le programme vise à remplacer un parc vieillissant de véhicules militaires.



L'équipe LionStrike proposera une combinaison de la gamme de véhicules de classe mondiale de GM Defense, y compris des camions commerciaux, des véhicules utilitaires et leur véhicule d'infanterie (ISV) pour le programme de mobilité terrestre du ministère britannique de la Défense.



BAE Systems travaille avec GM Defense pour améliorer et mettre à niveau les camions commerciaux et les véhicules utilitaires à usage militaire.



John Borton, directeur général de l'activité Weapons Systems UK de BAE Systems, a déclaré : ' Les capacités combinées de Team LionStrike nous permettent de mener la charge pour les ambitions du gouvernement britannique de revitaliser et de maintenir la capacité de défense vitale du Royaume-Uni, et de veiller à ce que l'armée britannique dispose des meilleures capacités pour répondre à ses besoins en constante évolution'.





