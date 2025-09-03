BAE Systems signe un accord avec le ministère britannique
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 15:30
Le programme vise à remplacer un parc vieillissant de véhicules militaires.
L'équipe LionStrike proposera une combinaison de la gamme de véhicules de classe mondiale de GM Defense, y compris des camions commerciaux, des véhicules utilitaires et leur véhicule d'infanterie (ISV) pour le programme de mobilité terrestre du ministère britannique de la Défense.
BAE Systems travaille avec GM Defense pour améliorer et mettre à niveau les camions commerciaux et les véhicules utilitaires à usage militaire.
John Borton, directeur général de l'activité Weapons Systems UK de BAE Systems, a déclaré : ' Les capacités combinées de Team LionStrike nous permettent de mener la charge pour les ambitions du gouvernement britannique de revitaliser et de maintenir la capacité de défense vitale du Royaume-Uni, et de veiller à ce que l'armée britannique dispose des meilleures capacités pour répondre à ses besoins en constante évolution'.
Valeurs associées
|1 770,000 GBX
|LSE
|+0,14%
A lire aussi
-
Le CPA (Cyclistes professionnels associés), le syndicat des coureurs professionnels, a condamné mercredi "les actions qui mettent en danger l'intégrité des coureurs" alors que plusieurs manifestations pro-palestiniennes ont eu lieu depuis le départ du Tour d'Espagne. ... Lire la suite
-
Une image pour l'Histoire : le président chinois Xi Jinping, son homologue russe Vladimir Poutine et le leader nord-coréen Kim Jong Un ont assisté ensemble mercredi à Pékin à un gigantesque défilé aux allures de démonstration de force militaire et diplomatique ... Lire la suite
-
La Bourse de New York évoluait globalement en hausse mercredi, entraînée par Google et Apple , deux poids lourds du secteur technologique américain, qui profitaient d'une décision de justice, reléguant au second plan les inquiétudes commerciales. Vers 13H50 GMT, ... Lire la suite
-
Le Guyana, qui attend jeudi les résultats de ses élections présidentielle et législatives, est un récent allié des Etats-Unis face au Venezuela, qui convoite les deux tiers de son territoire et ses riches réserves pétrolières. Le Guyana a confié à la compagnie ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer