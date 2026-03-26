BAE Systems s'allie à Scale AI mais le titre se contracte
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 16:33
BAE Systems annonce la signature d'un partenariat stratégique avec Scale AI visant à accélérer le développement et le déploiement de capacités avancées d'intelligence artificielle pour le Department of War (DoW) américain.
L'accord vise à combiner l'expertise du groupe en opérations de défense et intégration de systèmes avec les technologies d'IA agentique de Scale AI, notamment son moteur de données et sa plateforme d'IA générative.
Ces solutions seront intégrées directement aux plateformes militaires, incluant véhicules de combat et programmes de dissuasion.
L'objectif est de développer des systèmes intelligents capables d'agir et de s'adapter en temps réel, améliorant la rapidité et la qualité des décisions en environnement opérationnel et renforçant l'avantage "homme-machine" ainsi que la résilience des opérations dans des environnements contestés.
BAE Systems recule de 1,4% au sein d'un Footsie en baisse de 1,2%.
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