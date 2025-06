BAE Systems: nouveau site de réparation navale en Floride information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 09:55









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que la modernisation de son chantier naval en Floride a été achevée, marquant une étape clé dans un investissement de 250 millions de dollars destiné à renforcer ses capacités de réparation navale et son partenariat avec l'US Navy et l'industrie maritime commerciale.



Le nouveau complexe, équipé d'un élévateur à navires (shiplift) et d'une aire de réparation terrestre, peut soulever des navires jusqu'à 25 000 tonnes et en accueillir plusieurs simultanément.



Il triple ainsi les capacités du chantier, remplaçant une forme de radoub vieille de 80 ans. Le système de shiplift, d'une plateforme de 492 pieds par 110 pieds (soit 150x33 mètres environ), est l'un des dix plus grands au monde et le plus important des Amériques.





