BAE Systems maintient ses prévisions 2025 portées par une forte activité
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 10:45
BAE Systems annonce une performance opérationnelle et financière robuste, confirmant ses objectifs annuels relevés à mi-année. Le groupe a déjà enregistré plus de 27 MdGBP de commandes en 2025, dont 4 MdGBP pour 20 avions Typhoon destinés à la Türkiye et 0,9 MdGBP pour le programme britannique de sous-marins Dreadnought.
La société prévoit une croissance de 8% à 10% du chiffre d'affaires (28,3 MdGBP en 2024) et de 9% à 11% du résultat opérationnel (3,0 MdGBP), avec un flux de trésorerie libre supérieur à 1,1 MdGBP.
Le directeur général Charles Woodburn met en avant la forte demande mondiale en capacités de défense, illustrée par les récents contrats avec la Turquie et la Norvège. La société estime que les hausses budgétaires de défense au sein de l'OTAN offrent un contexte favorable pour la croissance à moyen terme.
BAE Systems prévoit de publier ses résultats annuels 2025 le 18 février 2026.
Valeurs associées
|1 809,250 GBX
|LSE
|+0,57%
A lire aussi
-
Marine Le Pen a confirmé mercredi qu'elle voterait, avec les autres députés RN, pour la suspension de la réforme des retraites portant l'âge de départ à 64 ans qui doit être débattue à l'Assemblée, sans se prononcer sur la position de son groupe sur l'ensemble ... Lire la suite
-
Infineon a dévoilé mercredi des résultats globalement en ligne avec les attentes au titre de son quatrième trimestre 2024/2025 et prédit une croissance 'modérée' pour son nouvel exercice, prévenant que la solidité de la demande pour les puces dédiées à l'IA serait ... Lire la suite
-
Sabbirrul Alam livre des repas commandés en ligne à Bucarest, mais cet immigré bangladais a cessé de travailler la nuit depuis que l'un de ses compatriotes a subi une agression raciste. "J'ai peur", confie à l'AFP ce travailleur de 29 ans qui circule à vélo dans ... Lire la suite
-
Edenred prend acte du nouveau cadre réglementaire concernant le dispositif des titres-restaurant et titres-alimentation au Brésil. Le groupe indique qu'un décret présidentiel devrait être rendu public ce jour par le gouvernement brésilien concernant des évolutions ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer