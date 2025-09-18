 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BAE Systems livre les premiers véhicules blindés BvS10 du programme CATV
18/09/2025

BAE Systems annonce la livraison officielle de trois premiers véhicules blindés BvS10, dans le cadre du programme collaboratif CATV (Collaborative All-Terrain Vehicle), destinés à la Suède, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Au total, 663 unités sont prévues d'ici 2028 : 236 pour la Suède, 60 pour le Royaume-Uni et 140 pour l'Allemagne.

L'Allemagne a déjà passé un ordre supplémentaire de 227 véhicules, confirmant le succès de ce modèle contractuel qui facilite l'adhésion d'autres nations au programme.

Le BvS10, décliné en versions transport de troupes, logistique, évacuation médicale, commandement ou soutien, offre une mobilité tout-terrain inégalée. Son système articulé lui permet d'évoluer sur neige, sable, marécages ou montagnes, et sa capacité amphibie autorise des missions en zones inondées ou côtières.

Tommy Gustafsson-Rask, directeur général de BAE Systems Hägglunds, souligne que 'le BvS10 apporte aux nations utilisatrices une capacité moderne, fiable et immédiatement opérationnelle dans les environnements les plus difficiles'.

