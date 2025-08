BAE Systems lance une série de kits pour renforcer ses blindés information fournie par Cercle Finance • 06/08/2025 à 17:12









(Zonebourse.com) - BAE Systems annonce le lancement d'une série de kits afin d'améliorer les capacités et les systèmes actifs de mission de l'Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV), son véhicule blindé polyvalent de nouvelle génération.



Grâce à des investissements internes et à l'architecture modulaire de l'AMPV, l'entreprise développera des prototypes équipés de solutions avancées telles que la détection de drones, l'autonomie au sol ou encore des tourelles téléopérées.



Bill Sheehy, directeur de la ligne de produits Ground Maneuver, précise que le véhicule constitue 'un terrain d'essai pour l'avenir du combat terrestre à chenilles' et qu'il est livré à l'armée américaine avec une coque 'parmi les plus durables'.



En deux ans, BAE Systems a déjà intégré et présenté cinq prototypes avec des systèmes de mortiers modulaires ou des armes téléopérées de 30 mm. Les détails sur les partenaires industriels et les capacités spécifiques seront annoncés d'ici la fin de l'été, assure BAE Systems.





