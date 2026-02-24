BAE Systems franchit le cap des 100 000 kits de guidage laser livrés
BAE Systems annonce la livraison de son 100 000e kit de guidage laser APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System ou système avancé d'arme de destruction de précision) en 12 ans, marquant une étape clé dans la production de cette solution de frappe de précision destinée aux forces armées américaines et partenaires.
Le kit APKWS transforme des roquettes non guidées de 2,75 pouces en munitions guidées, permettant "des frappes précises avec des dommages collatéraux limités", assure le constructeur. Il est notamment utilisé pour les missions de lutte contre les drones.
Déployé sur de multiples plateformes - avions, hélicoptères, drones, plateformes terrestres ou navales - le système prend en charge des frappes air-sol, sol-sol, sol-air et air-air.
"Cette étape démontre notre capacité à fournir rapidement des technologies innovantes à grande échelle", déclare Neeta Jayaraman, directrice Precision Guidance and Sensing Solutions chez BAE Systems, soulignant qu'un nouveau contrat de production doit permettre de répondre aux besoins opérationnels futurs.
BAE Systems a gagné 0,19% aujourd'hui à Londres et affiche une progression de l'ordre de 25% depuis le début de l'année.
