BAE Systems: étape majeure franchie par le satellite HAPS

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que le PHASA-35, son satellite 'High Altitude Pseudo Satellite (HAPS)' construit au Royaume-Uni, a franchi une étape majeure vers son exploitation dans la stratosphère.



Lors d'un vol d'essai à Spaceport America, au Nouveau-Mexique, l'appareil solaire a volé pendant 24 heures, atteignant plus de 66 000 pieds (soit plus de 20 000 mètres) avant d'atterrir en état de service.



Cet essai démontre sa capacité à être relancé rapidement après un vol, marquant un progrès significatif dans son développement.







