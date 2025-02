BAE Systems: en recul après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 10:47









(CercleFinance.com) - BAE Systems perd 2% à Londres, après la publication par le groupe de défense d'un BPA sous-jacent en hausse de 10% à 68,5 pence et d'un EBIT sous-jacent en hausse de 14% à 3,01 milliards de livres au titre de 2024, manquant légèrement les attentes selon Oddo BHF.



Son chiffre d'affaires s'est accru de 14% à plus de 28,3 milliards de livres, tandis que son carnet de commandes a augmenté de 11% à 77,8 milliards, dont trois milliards de commandes liées à l'acquisition de Ball Aerospace (Space & Mission Systems).



Le conseil d'administration recommande un dividende final de 20,6 pence, portant le dividende total pour 2024 à 33 pence, soit une augmentation de 10% par rapport à l'année dernière. Sous réserve de son approbation en AG, il sera versé début juin.



Pour 2025, BAE Systems indique tabler sur des croissances de 8 à 10% pour son BPA et son EBIT ajustés, ainsi que sur une croissance de 7 à 9% de son chiffre d'affaires, et sur un FCF de plus de 1,1 milliard de livres (contre 2,5 milliards en 2024).





