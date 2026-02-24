 Aller au contenu principal
BAE Systems décroche un contrat de 204 MUSD pour moderniser l'USS Iwo Jima
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 10:37

Le groupe britannique renforce sa présence auprès de l'US Navy avec un nouveau chantier stratégique à Norfolk.

BAE Systems annonce que son chantier naval de Norfolk a obtenu un contrat de 204,1 millions de dollars auprès de l'US Navy afin d'assurer des travaux de maintenance sur le navire d'assaut amphibie USS Iwo Jima, de classe Wasp, mis en service en juin 2001.

Dans le cadre de ce contrat, l'industriel modernisera les systèmes de bord afin de permettre les opérations aériennes du Joint Strike Fighter, le programme d'avion de combat F-35. Les travaux sur ce bâtiment de 843 pieds (257 mètres) débuteront en août.

David M. Thomas Jr., vice-président et directeur général de BAE Systems Maritime Solutions Norfolk, souligne que le chantier est "très familier des travaux de modernisation sur cette classe de navires" et entend appliquer les enseignements tirés des projets récents et passés menés sur des bâtiments LHD.

Le titre BAE Systems est stable ce matin, autour des 2135 GBP.

Valeurs associées

BAE SYSTEMS
2 140,500 GBX LSE +0,16%
