BAE Systems: coopération avec Iveco DV autour du BvS10 information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 12:50









(CercleFinance.com) - BAE Systems Hägglunds annonce que, conjointement avec Iveco Defence Vehicles, elle a signé un protocole d'accord pour collaborer stratégiquement sur le véhicule tout-terrain BvS10 destiné au marché italien.



L'accord prévoit une localisation du design et de la production en Italie, en s'appuyant sur les savoir-faire des deux entreprises et la main-d'oeuvre locale.



' Cette collaboration renforcera les capacités opérationnelles des forces armées italiennes', a souligné Tommy Gustafsson-Rask, directeur général de BAE Systems Hägglunds.



Déjà en service dans plusieurs pays européens, le BvS10 est conçu pour des terrains extrêmes et des missions variées. Cette coopération facilitera son adoption par l'Italie.





Valeurs associées BAE SYSTEMS 1 837,250 GBX LSE +1,00%