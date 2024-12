BAE Systems: coentreprise pour l'avion de combat de demain information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 12:54









(CercleFinance.com) - BAE Systems (Royaume-Uni), Leonardo (Italie) et Japan Aircraft Industrial Enhancement Co Ltd (JAIEC) annoncent la création d'une coentreprise dans le cadre du Global Combat Air Programme (GCAP), sous réserve d'approbations réglementaires.



Cette coentreprise sera responsable de la conception, du développement et de la livraison de la prochaine génération d'avions de combat, avec un rôle d'autorité de conception jusqu'en 2070.



Chaque partenaire détiendra une participation égale de 33,3 %, consolidant ainsi une collaboration trilatérale entre le Royaume-Uni, le Japon et l'Italie, lancée en décembre 2022.



Cette initiative représente une avancée majeure pour l'industrie aérospatiale et de défense internationale.





