Babcock & Wilcox choisit Siemens pour la fourniture de turbines destinées à un projet de production d'électricité ; les actions sont en hausse
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - ** Les actions de la société de technologie énergétique Babcock & Wilcox Enterprises BW.N augmentent de 2 % à 6,04 $ avant le marché

** Co a annoncé avoir choisi Siemens Energy ENR1n.DE pour fournir des turbines à vapeur dans le cadre de son projet visant à fournir 1 gigawatt d'énergie à une usine d'intelligence artificielle d'Applied Digital APLD.O

** BW et Siemens ont convenu d'un préavis limité pour obtenir des groupes turbines à livrer d'ici la fin de l'année 2028, le contrat complet étant prévu pour le premier trimestre 2026

** Co a précédemment signé un avis limité avec APLD pour la conception et l'installation de quatre centrales à gaz de 300 mégawatts

** En 2025, BW a été multipliée par plus de trois

Valeurs associées

APPLIED DIGITAL
29,5600 USD NASDAQ -2,31%
BAB&WIL ENTPS
5,920 USD NYSE -8,36%
SIEMENS ENERGY
127,650 EUR XETRA -1,35%
