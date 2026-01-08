Babcock & Wilcox choisit Siemens pour la fourniture de turbines destinées à un projet de production d'électricité ; les actions sont en hausse

8 janvier - ** Les actions de la société de technologie énergétique Babcock & Wilcox Enterprises BW.N augmentent de 2 % à 6,04 $ avant le marché

** Co a annoncé avoir choisi Siemens Energy ENR1n.DE pour fournir des turbines à vapeur dans le cadre de son projet visant à fournir 1 gigawatt d'énergie à une usine d'intelligence artificielle d'Applied Digital APLD.O

** BW et Siemens ont convenu d'un préavis limité pour obtenir des groupes turbines à livrer d'ici la fin de l'année 2028, le contrat complet étant prévu pour le premier trimestre 2026

** Co a précédemment signé un avis limité avec APLD pour la conception et l'installation de quatre centrales à gaz de 300 mégawatts

** En 2025, BW a été multipliée par plus de trois