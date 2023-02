BABCOCK WANSON et ENERGISME ELARGISSENT LEUR PARTENARIAT - ARR MULTIPLE PAR 2 EN 3 ANS

Depuis 2020, Babcock Wanson, fournisseur international majeur d’équipements et de solutions de chaufferie industrielle, fait appel à la solution innovante d’Energisme N’Gage, pour apporter des services à très forte valeur ajoutée à ses clients visant à accélérer leur transition énergétique, dont notamment ARKEMA, SOPHARTEX, ELIS, SOTRASOL, ELIOR, DELPEYRAT, DANONE :

• une visualisation en temps réel de la consommation

• une expertise à distance des volumes consommés

• une alerte sur les dérives énergétiques



La performance de Babcock Wanson avec Energisme a fait preuve d’efficience avec :

- 956 sites déployés dans la plateforme Energisme

- 993 compteurs connectés

- 50 540 capteurs (principalement des données Wago) visibles dans Energisme

Initialement le contrat Babcock Wanson de 2020 portait sur 200 chaudières connectées, contrat élargi en 2022 pour le suivi de la Qualité de l'eau de 700 sites. La fonction de chaufferie connectée permet à Babcock Wanson, grâce à N’Gage, de prendre la main sur la maintenance et d’offrir ainsi à ses clients un rendement de chaufferie toujours optimal.

Globalement, entre 2020 et 2022, l’ARR réalisé avec Babcock Wanson a été multiplié par deux et devrait continuer à croître.



