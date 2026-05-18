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Baader Europe ne change rien sur Bastide le Confort Médical
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 09:27

Bastide le Confort Médical bouge peu (-0,18%, à 27,30 euros) après 30 minutes de cotation. Les analystes de Baader Europe ont confirmé leur recommandation à réduire, avec un objectif de cours de 27,30 euros, sur le titre, quelques jours après la publication du chiffre d'affaires trimestriel.

Au troisième trimestre de l'exercice 2025-2026, le spécialiste des prestations de santé à domicile a vu ses revenus progresser de 5% (retraité des activités non poursuivies), à 131,5 millions d'euros, mais sur les deux trimestres précédents, la croissance avait été de 8%. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires est en hausse de 7%, à 391,9 millions d'euros.

Pour Baader Europe, la croissance organique a temporairement ralenti en raison d'une réforme règlementaire, qui a notamment ramené la croissance du chiffre d'affaires de l'activité Maintien à domicile à 2,5%, contre 6,5% au premier semestre. Ce changement, qui marque le passage d'un modèle de location de fauteuils roulants à un modèle de vente, a ralenti la croissance en raison d'un décalage de facturation transitoire entre la résiliation des contrats et les premières livraisons aux patients, qui ont débuté en avril.

Les analystes considèrent que cet impact négatif comme un événement ponctuel qui devrait s'atténuer au quatrième trimestre, ouvrant la voie à une reprise de l'activité.

Bastide le Confort Médical en a profité pour confirmer ses objectifs annuels : un chiffre d'affaires d'au moins 510 millions d'euros et une marge opérationnelle maintenue autour de 9%.

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BASTIDE LE CONFORT MED.
27,3000 EUR Euronext Paris -0,18%
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