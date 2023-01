Azimut signe une belle année 2022 grâce à UniCredit et au non coté

(NEWSManagers.com) - La société de gestion italienne Azimut a terminé l’année 2022 avec le sourire. Outre l’accord majeur signé avec UniCredit dans la gestion d’actifs mi-décembre, elle devrait dégager un bénéfice compris entre 395 millions et 405 millions d’euros sur l’exercice, en ligne avec les orientations fournies au marché. Et elle et a enregistré une collecte nette de 8,5 milliards d’euros sur ces douze mois pourtant difficiles. Cela la situe dans le haut de la fourchette de ses objectifs, situés entre 6 et 8 milliards d’euros. Le total des encours s’établit à 79 milliards d’euros au 31 décembre 2022, dont 42 % sont gérés pour le compte de clients étrangers.

Azimut a notamment collecté 1,9 milliard d’euros sur son activité d’actifs non cotés, et atteint un encours de 6,5 milliards d’euros sur ce segment, en hausse de 42 % sur un an. Cela représente 12 % environ des encours totaux, ce qui est conforme aux objectifs d’au moins 15 % d’ici à la fin 2024 annoncés en 2019, lorsque les encours de ce segment ne représentaient que 1 % du total.

Des nouveautés sur le non coté

Dans ce domaine, Azimut compte poursuivre ses efforts en 2023. La société va lancer, durant l’année, de nouveaux produits dont des clubs deals pour investir dans Sygnum, l’une des principales banques d’actifs digitaux dans le monde, et LIFTT, un incubateur d’innovation industriel ; de nouvelles stratégies dans les actifs réels, dont un produit pour investir dans des voitures sportives de luxe en partenariat avec Rossocorsa ; et un nouveau fonds de venture capital en partenariat avec HighPost Capital, société de private equity américaine née du partenariat entre les familles Bezos et Moross, dont Azimut est actionnaire minoritaire.

Côté résultat, Azimut prévoit de clôturer 2022 sur un bénéfice compris entre 395 millions et 405 millions d’euros, en ligne avec les orientations fournies au marché.

Pour 2023, Azimut prévoit encore de collecter entre 6 et 8 milliards d’euros, « dans des conditions de marché normales », et un bénéfice net d’au moins 450 millions d’euros. L’objectif est de dégager 500 millions d’euros de bénéfice net en 2024.