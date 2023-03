Azimut prend une participation dans une société tech de conseil financier

(NEWSManagers.com) - Azimut a pris une participation minoritaire dans Virtual B, une société tech de santé qui se renomme Wealthhype. L’objectif de la société de gestion italienne est de faire grandir sa plate-forme de conseil financier basée sur la donnée et de se développer à l’étranger.

L’investissement d’Azimut a eu lieu à l’occasion d’un tour de financement via Azimut Enterprises, qui réalise des investissements dans les fintechs.

Parmi les autres actionnaires figure CC Holding de Claudio Costamagna, associé fondateur.

Wealthype a mis au point une plate-forme de conseil financier basée sur l’utilisation de l’intelligence artificielle. Un «système de recommandation» basé sur des algorithmes et des technologies propriétaires permet aux entreprises qui distribuent des produits financiers et d’assurances de faire une proposition sur mesure, qui prend en compte les besoins et objectifs des clients.

La société propose déjà ses services à de grands réseaux de distribution et des banques en Italie.