Azimut Holding lance une «fintech bank» avec 20 milliards d’euros sous gestion

Azimut Holding fait des petits. Le groupe italien de services financiers coté à la Bourse de Milan va donner naissance à une « fintech bank », dans laquelle elle logera une partie de son réseau italien de conseillers financiers. Cette nouvelle entité sera indépendante du groupe et aura également vocation à être cotée en Bourse dans les six à neuf mois qui viennent. Ce projet, annoncé lors de l’assemblée annuelle réunissant les 2.000 membres du pacte d’actionnaires d’Azimut Holding, se fera avec des partenaires bancaires et financiers et devra obtenir l’autorisation des régulateurs.

La banque sera dirigée par Paolo Martini, l’actuel directeur général d’Azimut Holding (en photo). Elle sera dotée dès le départ d’environ 20 milliards d’euros d’actifs sous gestion, pilotés par environ 1.000 conseillers financiers. L’objectif est de doubler ce montant dans les cinq ans qui viennent, ainsi que les bénéfices. Sur les cinq premières années, Azimut Holding anticipe une collecte de l’épargne gérée, administrée, d’assurance et de conseil comprise entre 16 et 19 milliards d’euros. La croissance de la liquidité et des comptes courants doit évoluer entre 7,5 et 10 milliards d’euros. Parallèlement, 500 nouveaux professionnels des marchés (gérants privés, banquiers privés et conseillers financiers) rejoindront la structure.

10?% du capital pour les conseillers financiers

Pour attirer ces professionnels, Azimut compte les intéresser au capital. Ainsi, il est prévu que 10?% des actions de la nouvelle structure soient réparties entre les conseillers financiers de la nouvelle entité (ceux présents au lancement et les nouveaux). Cela correspond à 2?% par an sur 5 ans. « Cette initiative, unique sur le marché, renforce le principe de partenariat et favorise l’alignement des objectifs à long terme entre l’entreprise, les conseillers et les clients, renforçant ainsi les bases d’une croissance partagée et durable », commente Paolo Martini.

Même si la banque sera indépendante d’Azimut Holding, elle lui versera des revenus issus des encours confiés au départ pendant 20 ans. Et elle profitera notamment de ses services de gestion d’actifs. Parallèlement, Azimut Holding s’appuiera sur les services bancaires de l’entité nouvellement créée.

Azimut Holding poursuivra par ailleurs sa stratégie de croissance selon le modèle d’affaires actuel. Cela inclut les activités de distribution en Italie, la plateforme mondiale de gestion d’actifs, le partenariat avec UniCredit (la société développe des activités de gestion d’actifs pour la banque ), le périmètre international et les activités de fintech et corporate investment banking. Un plan 2025-2029 sera présenté dans les prochains mois.

Laurence Marchal