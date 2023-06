- La société de gestion italienne Azimut et l’américaine Muzinich & Co ont donné naissance à leur deuxième fonds pour l’Italie. Appelé Azimut Eltif – Private Debt Capital Solutions II, ce fonds a comme objectif de financer, en dette ou capital, la relance d’entreprises italiennes qui connaissent des difficultés temporaires, mais ont de bonnes perspectives de rentabilité. Il ciblera les entreprises qui ont un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros minimum.Ce deuxième fonds de « rescue finance » fait suite au succès du premier, Azimut Eltif – Private Debt Capital Solutions, lancé en 2021. Le nouveau produit est structuré pour satisfaire les exigences de la clientèle institutionnelle, tout en gardant un profil retail. Il bénéficie d’ailleurs du soutien d’un «investisseur institutionnel de premier plan », selon un communiqué.Le fonds, comme le précédent, a été créé sur la plateforme de gestion luxembourgeoise d’Azimut, Azimut Investments, et sa gestion est déléguée à Muzinich & Co. SGR.

Laurence Marchal