Ayvens en hausse après son accord avec le chinois Byd

(AOF) - Ayvens (+2,84% à 5,89 euros) affiche l'une des plus fortes hausses du SBF120 après avoir signé un protocole d'accord (MoU) avec le constructeur chinois de véhicules électriques Byd, afin de maximiser et d'améliorer une relation commerciale visant à soutenir la distribution de voitures électriques particulières et de véhicules professionnels légers en Europe. La filiale de la Société Générale spécialiste du leasing précise que grâce à cet accord, ses entreprises clientes européennes "bénéficieront de solutions de flotte de véhicules électriques sur mesure".

L'offre ira des services de conseil et de location opérationnelle aux services de recharge de bout en bout, pour toute la gamme de véhicules électriques de BYD. Des services de location complets en marque blanche seront également fournis par Ayvens aux PME et aux particuliers via le réseau de concessionnaires BYD.

Ces services de location opérationnelle sont initialement disponibles en France, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg et une expansion ultérieure est envisagée sur d'autres marchés européens.

