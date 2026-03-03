Ayar Labs, soutenu par Nvidia, lève 500 millions de dollars pour une valorisation de 3,75 milliards de dollars

La société NVDA.O Ayar Labs, soutenue par Nvidia, qui développe des puces qui transmettent des données en utilisant la lumière, a déclaré mardi qu'elle avait levé 500 millions de dollars lors d'un tour de table de série E, à une valeur de 3,75 milliards de dollars.

Ce dernier tour, qui porte son financement total à 870 millions de dollars, a été mené par la société d'investissement Neuberger Berman et a impliqué de nouveaux investisseurs, notamment ARK Invest, Qatar Investment Authority et 1789 Capital.

L'appétit des investisseurs pour l'écosystème de l'IA est resté fort, les sociétés de capital-risque et de capital-investissement misant sur la technologie pour bouleverser les flux de travail traditionnels, ce qui a entraîné un financement régulier des entreprises qui construisent l'infrastructure.

La technologie d'Ayar utilise la lumière au lieu des signaux électriques traditionnels, dans le but d'accélérer la transmission en reliant les puces de calcul de l'IA aux puces de mémoire, une perspective de plus en plus précieuse alors que les hyperscalers et les gouvernements dépensent des centaines de milliards de dollars pour atteindre la suprématie de l'infrastructure de l'IA.

La société est en concurrence avec des entreprises telles que Celestial AI, qui a levé 250 millions de dollars en mars dernier, ainsi que Lumentum LITE.O et Coherent COHR.N , qui ont reçu chacun 2 milliards de dollars d'investissements de la part de Nvidia lundi.

Ayar prévoit d'utiliser les nouveaux fonds pour augmenter sa capacité de production et de test, étendre ses opérations mondiales, notamment dans son nouveau bureau de Hsinchu, à Taïwan, et accélérer le déploiement de sa solution optique co-packagée.