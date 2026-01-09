AXT chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de recettes pour le quatrième trimestre en raison de retards dans l'octroi de permis d'exportation en Chine

9 janvier - ** Les actions du fabricant de pièces pour semi-conducteurs AXT Inc AXTI.O sont en baisse de ~14% à 22,20 $ en pré-commercialisation

** La société réduit ses prévisions de revenus pour le quatrième trimestre en raison d'un nombre réduit de permis d'exportation de phosphure d'indium (InP) accordés par la Chine

** Les revenus du 4ème trimestre 2025 devraient se situer entre 22,5 et 23,5 millions de dollars, alors que les prévisions précédentes étaient de 27 à 30 millions de dollars

** Le directeur général Morris Young déclare qu'AXTI travaille avec le ministère chinois du Commerce et espère obtenir des permis supplémentaires au premier trimestre 2026

** B. Riley rétrograde l'action de "acheter" à "neutre"; augmente les prévisions à 18 $ contre 9 $

** La société de courtage s'attend à ce que la demande d'InP reste forte dans un avenir prévisible, étant donné qu'il s'agit d'un élément clé pour les lasers émetteurs-récepteurs

** AXTI a augmenté de 57,9 % en 2025