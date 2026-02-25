Axon déjoue les attentes, le titre s'envole à Wall Street
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 16:36
Axon a enregistré au 4e trimestre un bénéfice net publié de 2,74 MUSD, loin de la perte de 5,67 MUSD anticipée par le consensus. Le bénéfice net ressort néanmoins en baisse de 98% par rapport aux 135 MUSD dégagés un an plus tôt, soit un BPA de 0,03 USD (consensus : -0,02 USD) contre 1,67 USD un an plus tôt.
En données ajustées (c'est-à-dire non-GAAP), le bénéfice net ressort à 178 MUSD, en hausse de 6%, soit un BPA ajusté de 2,15 USD, contre 2,08 USD au quatrième trimestre 2024, là où le consensus ciblait 1,6 USD.
Le chiffre d'affaires trimestriel d'Axon progresse de 39% sur un an pour atteindre 797 MUSD, dépassant le consensus (755 MUSD), tiré par la forte adoption des offres logicielles premium, ainsi que par la demande pour TASER 10, Axon Body 4 et les solutions anti-drones.
Dans le détail, l'activité Software & Services affiche une croissance de 39,8% à 342,5 MUSD, tandis que les Connected Devices progressent de 37,6% à 454,2 MUSD.
L'EBITDA ajusté s'établit à 206 MUSD, en hausse de 46% sur un an (consensus : 182 MUSD), soit une marge d'EBITDA ajusté de 25,9% contre 24,6% un an plus tôt.
Le cash-flow opérationnel ressort à 217 MUSD, contre 250 MUSD un an plus tôt.
Sur l'ensemble de l'exercice 2025, Axon réalise un chiffre d'affaires de 2,78 MdsUSD (consensus : 2,73 MdsUSD), en hausse de 33% par rapport à 2024. Le bénéfice net publié atteint 125 MUSD (consensus : 113 MUSD), en recul de 67% par rapport aux 377 MUSD de l'exercice précédent, tandis que l'EBITDA ajusté progresse de 36% à 710 MUSD (consensus : 685 MUSD).
La société souligne également la solidité de ses indicateurs opérationnels, avec un revenu annuel récurrent en hausse de 35% à 1,3 MdUSD et des commandes futures contractées atteignant 14,4 MdsUSD, en progression de 43%.
"Notre dynamique s'accélère à l'aube de 2026, portée par des investissements rigoureux, une adéquation produit-marché optimale et des relations de confiance solides avec nos clients", indique Axon.
La société prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 27 à 30% en 2026, avec une marge d'EBITDA ajustée de 25,5%. A l'horizon 2028, Axon cible un chiffre d'affaires annuel d'environ 6 milliards de dollars et une marge d'EBITDA ajustée de 28 %.
Valeurs associées
|549,5700 USD
|NASDAQ
|+24,19%
