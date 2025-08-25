Axogen perd du terrain car la FDA retarde sa demande de greffe de nerf

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

25 août - ** Les actions du fabricant de matériel chirurgical Axogen AXGN.O chutent de 13 % à 14,15 $

** La FDA des États-Unis a prolongé de trois mois, soit jusqu'au 5 décembre, la période d'examen de la demande de mise en marché d'Avance Nerve Graft, un dispositif implanté chirurgicalement et fabriqué à partir de tissu nerveux humain utilisé pour réparer les nerfs périphériques endommagés

** La prolongation a été motivée par la soumission par Axogen de nouvelles informations substantielles sur la fabrication et les installations, que la FDA a classées comme un "amendement majeur"

** La désignation d'un amendement majeur permet à la FDA de disposer d'un délai supplémentaire pour examiner les nouvelles données dans le cadre de ses directives

** La société demande l'autorisation de transformer Avance Nerve Graft d'un produit tissulaire en un produit biologique

**L'action a baissé de 16 % depuis le début de l'année