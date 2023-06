- AXM Alternative Investments (filiale d’Axiom AI), le gestionnaire d’actifs spécialisé dans le secteur financier européen, vient de recruter Mudit Dubey en tant que gérant de portefeuille. L’intéressé travaillera avec Philippe Haïk sur la stratégie Axiom Liquid Rates. Cette stratégie vise à tirer profit des mouvements du marché au sein de l’univers d’investissement des dérivés de taux d’intérêt et de change à court terme.Mudit Dubey apporte à Axiom Liquid Rates son expérience de market-maker sur plusieurs devises. Diplômé de l’Université de Cambridge, il a travaillé auparavant pour la Royal Bank of Scotland et Natwest.

Laurence Marchal