Axaxis AM : "les spreads de crédit ont continué à se resserrer en février"

(AOF) - "Les marchés obligataires continuent à anticiper un pivot monétaire des deux côtés de l’Atlantique. En Europe, les investisseurs se tournent de plus en plus vers la dette d'entreprise, en favorisant les segments à risque, en prévision des baisses de taux de la BCE. Les spreads de crédit ont continué à se resserrer en février, alors que les taux souverains ont montré de la faiblesse", souligne Anaxis AM dans son rapport mensuel de février "Corporate Credit Monthly Update".

Le rendement du Bund à 10 ans a gagné 24 points de base et termine le mois à 2,41%. Les obligations à haut rendement ont surperformé par rapport aux obligations investment grade. Ces dernières ont enregistré des performances négatives en raison de leur plus grande sensibilité aux mouvements des taux souverains.

"Le volume d'émissions sur le marché primaire a été nettement moins important en Europe que dans le reste du monde. Cependant, les entreprises n'ont rencontré dans l'ensemble aucune difficulté à venir se refinancer. Le rendement de l'indice corporate européen s'établit en fin de mois à 6,02%", note le spécialiste de la gestion crédit robuste.