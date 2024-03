Axaxis AM : "la dette d'entreprise des marchés émergents a encore connu un bon mois"

(AOF) - Les pays émergents ont continué à tirer la croissance mondiale en ce début d'année, avec une amélioration de la situation économique en Inde et au Brésil. La Chine peine à rebondir malgré ses efforts pour relancer sa croissance, à coups de mesures budgétaires et de baisses de taux. Le secteur manufacturier chinois reste sous pression en raison de la faiblesse à la fois de la demande extérieure et de la reprise intérieure", souligne Anaxis AM dans son rapport mensuel de février "Corporate Credit Monthly Update".

"La dette d'entreprise des marchés émergents a connu à nouveau un mois relativement bon, en particulier pour les titres les moins bien notés. La performance positive sur ces titres, malgré la hausse des rendements souverains des marchés développés, a été due au resserrement continu des spreads de crédit. Le haut rendement a donc largement surperformé l'investment grade (+1,42% versus -0,26%), ce segment étant plus sensible aux mouvements des bons du Trésor et les spreads ne s'étant pas suffisamment resserrés pour contrebalancer le phénomène", précise le spécialiste de la gestion crédit.

Ce sentiment plutôt positif a contribué à d'importants volumes d'émissions sur le marché primaire dans les économies émergentes, dans la lignée des Etats-Unis. Les flux de capitaux vers les pays émergents se sont élevés à 22,2 milliards de dollars en février, dont 17,2 milliards pour la dette. Le rendement de l'indice corporate émergent termine le mois à 8,89%.