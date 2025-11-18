Axalta Coating augmente après la publication d'un projet de fusion avec Akzo Nobel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 novembre - ** Les actions du fabricant de peinture Axalta Coating Systems AXTA.N augmentent de 14 % à 32,15 $ dans les échanges prolongés ** Le fabricant de peinture néerlandais Akzo Nobel AKZO.AS est en pourparlers pour fusionner avec la société, a rapporté Bloomberg News, citant des sources familières avec le sujet

** Akzo Nobel et Axalta n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters

** L'action AXTA a baissé de 17,7 % depuis le début de l'année