 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AXA : vers un re-test du support des 37,7E ?
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 12:23

AXA ricoche sous 40,15E et se dirige vers un retracement du support des 37,7E testé les 7 et 19 novembre 2025 puis les 23/27 janvier 2026.
Une cassure de ce plancher qui coïncide avec le support ascendant long terme issu d'un test des 20E début juillet 2022 précipiterait le cours vers ses planchers de début avril 2025, soit possiblement 35,2E, mais aussi 34E (un "plus bas intraday" mais qui coïncide également avec une ex-résistance de novembre à décembre 2024).

Valeurs associées

AXA
38,6500 EUR Euronext Paris -2,25%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank