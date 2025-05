AXA : renoue avec les 41,3E, après détachement du dividende information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 16:56









(CercleFinance.com) - AXA reprend appui sur les 40,4E du 2 avril et renoue avec les 41,3E : l'assureur 'rattrape' déjà 60% du dividende (2,15E) détaché ce lundi.

Hors dividende, le titre pulvériserait un nouveau record annuel et historique, au-delà de 42,6E.

Un objectif de 43,4E coïnciderait avec la résistance oblique haussière court terme.





Valeurs associées AXA 41,1800 EUR Euronext Paris +2,49%