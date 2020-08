Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Axa renonce à des objectifs, ne versera pas d'autre dividende avec la crise Reuters • 06/08/2020 à 07:14









PARIS, 6 août (Reuters) - L'assureur Axa AXAF.PA a indiqué jeudi qu'il renonçait à deux de ses objectifs financiers pour 2020 en raison de la crise économique et sanitaire liée au nouveau coronavirus et a décidé de ne pas verser de dividende supplémentaire cette année en plus de celui de 0,73 euro. Le numéro deux de l'assurance en Europe, après l'allemand Allianz ALVG.DE , indique dans un communiqué qu'il abandonne ses objectifs de résultat opérationnel par action et de rentabilité courante des capitaux propres de son plan stratégique à horizon 2020. Axa prévoyait initialement un résultat opérationnel par action en hausse de 3% à 7% en moyenne par an, ainsi qu'une rentabilité courante des capitaux propres comprises entre 12% et 14%. "Le conseil d'administration d'Axa, lors de sa réunion du 5 août 2020, a décidé de ne pas proposer aux actionnaires de procéder à une distribution exceptionnelle de réserves au quatrième trimestre 2020", fait savoir le groupe. (Maya Nikolaeva et Matthieu Protard)

Valeurs associées AXA Euronext Paris +0.80% ALLIANZ XETRA -0.63%