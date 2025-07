AXA : rebondit sur 40,65E et peut viser les 42,9/33E information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 11:19









(CercleFinance.com) - AXA rebondit sur 40,65E (ex-plancher du 7 au 23 mai) et peut viser les 42,9/33E, ex-zénith historique des 9 et 20 mai.

Le titre repasse la barre des +20% annuel et reste sur la trajectoire des 45E





Valeurs associées AXA 41,1000 EUR Euronext Paris +1,13%