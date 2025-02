Axa réalise un bénéfice net et un chiffre d'affaires record en 2024

( AFP / MARCO BERTORELLO )

L'assureur Axa a connu une année 2024 record, porté par l'ensemble de ses activités, avec une forte hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires due au maintien de sa "discipline tarifaire" et à l'accélération de la "croissance des volumes".

Le bénéfice net a progressé de 10% à 7,9 milliards d'euros et le chiffre d'affaires de 7% à 110 milliards d'euros, selon un communiqué du groupe publié jeudi qui confirme les objectifs de son plan stratégique pour 2026.

"Nous avons une stratégie claire, entièrement centrée sur nos activités d’assurance et bâtie sur des positions de premier plan dans nos marchés cibles, soutenue par un bilan robuste", souligne le directeur général d'Axa, Thomas Buberl, cité dans le communiqué.

"Notre modèle génère des résultats attractifs et solides, avec des niveaux record de chiffre d'affaires et de résultat opérationnel par action", continue-t-il, ainsi qu’une génération de trésorerie de plus de 7 milliards d’euros".

Seule ombre au tableau, le ratio de solvabilité, indicateur clé sur la solidité financière, est en baisse de 11 points par rapport à fin 2023 à 216%, en raison d'écart de taux entre les obligations lancées par différents gouvernements.

"Nous allons récupérer les points que nous avons perdu (...) au fur et à mesure que les obligations gouvernementales que nous détenons arrivent à maturité", a expliqué le directeur financier Alban de Mailly Nesle lors d'une conférence téléphonique, indiquant qu'il n'y avait "pas d’inquiétude à avoir sur le sujet".

- "Effets prix favorables" -

Dans le détail, le chiffre d'affaires de l'assurance dommage a connu une hausse de 7% à 56,5 milliards d'euros, "principalement grâce à des effets prix favorables", indique le groupe.

Les ventes en assurance vie et santé ont elles augmenté de 8% à 52 milliards, avec une progression de 9% en assurance vie, reflétant une hausse des primes en unités de compte (+18%) en raison du lancement d’un nouveau produit en Italie et d'une bonne dynamique en France.

La hausse du chiffre d'affaires en gestion d'actifs de 8% à 1,7 milliard, est elle due à "une hausse des commissions de gestion".

Axa, qui est entré en "négociations exclusives" en vue de céder son gestionnaire d’actifs Axa Investment Managers à BNP Paribas, pour 5,4 milliards d'euros en fin d'année dernière devrait conclure la vente à la fin du deuxième trimestre, indique-t-il.

Axa et BNP Paribas prévoient d'établir un accord stratégique de long terme par lequel BNP Paribas fournira des services de gestion d'investissement à Axa, ce qui garantit aussi à la nouvelle entité une activité très importante sur le long terme.

L'assureur annonce en parallèle jeudi un programme de rachat d’actions d'un montant maximal de 1,2 milliard d’euros, en plus de l'augmentation de 9% du dividende par action, à 2,15 euros.

"Lorsque la cession d’Axa Investment Managers à BNP Paribas aura été finalisée, nous prévoyons également de lancer un programme de rachat d’actions additionnel de 3,8 milliards d’euros", a précisé M. Buberl.