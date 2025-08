AXA: rachat de Prima dans l'assurance directe en Italie information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 09:15









(Zonebourse.com) - AXA a annoncé vendredi en marge de la publication de ses résultats semestriels avoir conclu un accord en vue de faire l'acquisition de Prima, un spécialiste de l'assurance directe en Italie, afin de renforcer sa position sur le marché transalpin.



Selon les termes de l'accord, le groupe français va prendre une participation majoritaire de 51% au sein de la société pour un montant de 500 millions d'euros, avec la possibilité de racheter les 49% restants via des options d'achat et de vente.



D'après AXA, le montant total de la transaction correspond un multiple prix-bénéfice attendu d'environ 11x.



Créé en 2015 et basé à Milan, Prima revendique aujourd'hui environ 10% de part de marché sur le segment de l'assurance automobile destinée aux particuliers. L'entreprise compte plus de 1100 employés, dont plus de 400 sont des développeurs, des ingénieurs informatiques et des analystes de données ('data scientists').



Prima a récemment étendu ses activités au Royaume-Uni et en Espagne.



L'opération doit permettre à AXA de renforcer sa position en Italie, en doublant presque la taille de son activité en assurance automobile, mais aussi d'étendre son activité d'assurance directe, un canal de distribution qui a généré 3,5 milliards d'euros de primes dans huit pays pour le groupe en 2024.





