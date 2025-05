AXA: placement d'obligations pour deux milliards d'euros information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 07:43









(CercleFinance.com) - AXA indique avoir placé auprès d'investisseurs institutionnels une émission d'obligations Restricted Tier 1 à durée indéterminée pour un montant d'un milliard d'euros et d'obligations Tier 2 à échéance 2055 pour un montant d'un milliard d'euros.



L'assureur précise notamment que les obligations Restricted Tier 1 auront un taux d'intérêt annuel fixe de 5,750% jusqu'au 2 décembre 2030, et les obligations Tier 2 auront un taux d'intérêt annuel fixe de 4,375% jusqu'au 24 juillet 2035.



Ces émissions s'inscrivent dans le cadre du plan de financement d'AXA pour 2025 et leur produit sera alloué au financement de ses besoins généraux, incluant le refinancement d'une partie des dettes existantes. Le règlement des obligations est prévu le 2 juin.





Valeurs associées AXA 41,0700 EUR Euronext Paris 0,00%