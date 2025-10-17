AXA nomme Mathieu Godart à la direction générale d'AXA France

Le groupe d’assurance AXA

AXAF.PA a annoncé vendredi un remaniement au sein de son équipe de direction et l'arrivée de Mathieu Godart à la direction générale d'AXA France à partir du 1er décembre.

Il succèdera à Guillaume Borie, qui est nommé Directeur Finance, Stratégie, Souscription, Risques et Technologie d’AXA, selon un communiqué.

Avec cette nomination, Mathieu Godart, jusqu’à présent Directeur général AXA IARD & Partenariats d’AXA France et membre du Comité exécutif d’AXA France, rejoint également le Comité de direction du groupe, précise le communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)