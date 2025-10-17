 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 582,15
-1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AXA nomme Mathieu Godart à la direction générale d'AXA France
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 08:49

Le groupe d’assurance AXA

AXAF.PA a annoncé vendredi un remaniement au sein de son équipe de direction et l'arrivée de Mathieu Godart à la direction générale d'AXA France à partir du 1er décembre.

Il succèdera à Guillaume Borie, qui est nommé Directeur Finance, Stratégie, Souscription, Risques et Technologie d’AXA, selon un communiqué.

Avec cette nomination, Mathieu Godart, jusqu’à présent Directeur général AXA IARD & Partenariats d’AXA France et membre du Comité exécutif d’AXA France, rejoint également le Comité de direction du groupe, précise le communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AXA
39,410 EUR Euronext Paris -1,97%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank