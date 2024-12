AXA: nomination au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 09:23









(CercleFinance.com) - Suite à la recommandation du comité des rémunérations, de la gouvernance et du développement durable, AXA indique que son conseil d'administration a décidé de nommer Ewout Steenbergen comme administrateur.



Il remplacera Rachel Duan -qui a fait part de son intention de démissionner le 1er août dernier- pour la durée restant de son mandat, c'est-à-dire jusqu'à l'AG 2026. Cette cooptation sera effective le 1er janvier 2025 et soumise à la ratification de l'AG 2025.



Ewout Steenbergen a été choisi en raison de sa solide expertise en matière d'assurance, de technologie et de finance, ainsi que de son profil de cadre international. Il est actuellement vice-président exécutif et directeur financier de Booking Holdings.





Valeurs associées AXA 33,54 EUR Euronext Paris -0,39%