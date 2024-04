Axa IM s’adjoint deux économistes

Axa Investment Managers a recruté deux économistes. Gabriella Dickens arrive en tant qu’économiste G7. Elle était auparavant économiste pour le Royaume-Uni chez Pantheon Macroeconomics, en charge de la prédiction des principales variables macroéconomiques britanniques comme l’emploi, le chômage, l’évolution des salaires, le commerce, les prix de l’immobilier, les taux hypothécaires, les données d’enquêtes, l’investissement des entreprises, l’inflation et le PIB. Elle contribuait également à la modélisation et à l’élaboration des perspectives macroéconomiques à moyen terme de l’entreprise.

Parallèlement, Danny Richards rejoint Axa IM en tant qu’économiste marchés émergents asiatiques. Il était auparavant lead economist chez GlobalData, en charge de la supervision de la production de données de prévisions économiques et de rapports sur l’industrie de la construction pour 90 pays, et était également responsable de l’analyse des principaux marchés, notamment l’Australie, la Chine, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

Basées à Londres, les deux nouvelles recrues sont rattachées à David Page , responsable de la recherche macroéconomique d’Axa IM.

Laurence Marchal