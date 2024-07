Axa IM repositionne son fonds dédié au métavers

(AOF) - Axa Investment Managers a repositionné le fonds Axa WF Metaverse, désormais dénommé Axa WF AI & Metaverse. " Ce changement de nom reflète l’expansion de l’univers d’investissement du fonds, visant désormais à capturer également les opportunités liées à la révolution de l’intelligence artificielle (IA), qui s’étend au-delà des frontières du métavers ", explique le gestionnaire d'actifs.

" Alors que les entreprises déjà présentes en portefeuille sont à la pointe de l'innovation en matière d'IA, nous pensons qu'élargir l'univers d'investissement du fonds en englobant l'univers encore plus large de l'IA nous permettra de saisir des opportunités plus intéressantes " a commenté Tom Riley, head of Global Thematic Strategies chez Axa IM Equity.