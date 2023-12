Axa IM réalise sa première transaction de marché en utilisant des stablecoins

"L'objectif de cette initiative, menée en collaboration avec Société Générale - Forge, était de nous permettre d'expérimenter l'utilisation d'un stablecoin comme actif de règlement pour l'achat d'une obligation numérique. Notre objectif final est d'optimiser nos process existants en adoptant les technologies les plus avancées afin de toujours offrir les meilleurs services à nos clients ", a commenté le gestionnaire d'actifs.

Cette expérimentation s'est déroulée en deux phases distinctes. Axa IM a acheté pour le compte d'Axa France, auprès de Société Générale – Forge, cinq millions d'euros de stablecoins CoinVertible, un actif numérique déployé sur la blockchain publique ethereum et adossé à l'euro.

