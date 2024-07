Axa IM Prime prend une participation dans Rivage Investment

(AOF) - Axa IM Prime, via sa stratégie GP Stake, va prendre une participation dans Rivage Investment, société d'investissement spécialisée dans le financement en dette d’infrastructures européennes et du secteur public français. Elle affiche plus de 7,7 milliards d'euros d’actifs sous gestion. "Cette collaboration a pour objectif d'accélérer la croissance de Rivage, qui bénéficiera du soutien d'Axa IM Prime dans le lancement de nouvelles initiatives et dans son développement à l'international", a expliqué le gestionnaire d'actifs.

En parallèle et en lien avec ses convictions pour la classe d'actifs, Axa IM Prime, pour le compte de ses clients, souhaite renforcer son accompagnement en engageant des capitaux dans les stratégies de dette d'infrastructure à haut rendement de Rivage.

Rivage est présenté comme le plus grand gestionnaire indépendant de dette d'infrastructures en Europe, avec une équipe de 50 professionnels basés à Paris.

Axa IM Prime souligne que Rivage "propose un large éventail de stratégies durables, allant de la dette privée du secteur public et de la dette infrastructures core notées investment grade, à la dette senior sécurisée à haut rendement, en passant par des solutions de financement à impact pour le climat".

La société continuera à opérer de manière indépendante, pilotée par son équipe de direction actuelle, en conservant une totale autonomie d'investissement.

La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles et devrait avoir lieu dans les prochains mois.