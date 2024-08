Axa IM : "les obligations subordonnées des financières ont bien performé en juillet"

(AOF) - "Le marché des obligations investment grade (IG) en euros a évolué dans un couloir assez étroit en juillet, bien que l'humeur ait été plus fébrile dans la deuxième partie du mois, probablement affectée par un début de saison des résultats mitigé, notamment pour les secteurs exposés à la consommation. L'indice Euro ICE a terminé le mois en baisse de 3 à 75 points de base (pb)", constate Boutaina Deixonne, head of euro IG and HY Credit chez AXA IM.

"Les obligations subordonnées des financières ont bien performé au cours du mois, se resserrant de 7 pb, soutenues par les banques et les assureurs français, contrairement aux obligations hybrides d'entreprises non-financières qui se sont élargies de 5 pb".

Au sein de l'univers senior, l'immobilier a de nouveau été le secteur le plus performant (-13 pb). Le secteur bancaire a également bien performé, notamment les banques allemandes et italiennes.

D'autre part, le secteur automobile a souffert de résultats et/ou de prévisions faibles. Le secteur des médias a été affecté par Warner Bros Discovery (WBD) qui s'est élargi de 35 pb en moyenne suite à des spéculations autour d'une éventuelle scission ou d'une option de vente d'actifs importants.

"La première vague de la saison des résultats du deuxième trimestre est mitigée, affectée par les secteurs cycliques, mais aussi par un scepticisme croissant quant aux gains potentiels de revenus de l'IA, ce qui entraîne une certaine pression sur les valeurs technologiques américaines et, par conséquent, sur le sentiment général", observe par ailleurs Boutaina Deixonne.

Jusqu'à présent, les sous-performances en Europe sont principalement dues aux secteurs exposés à la consommation discrétionnaire et/ou à la Chine, tels que les compagnies aériennes, l'automobile, les biens de consommation et le luxe.

Du côté positif, la chimie commence à afficher une croissance des bénéfices, tandis que les industries défensives comme les télécommunications continuent de faire preuve d'une bonne résilience avec la plupart des résultats supérieurs aux attentes. Les foncières ont également fait état de bons résultats jusqu'à présent, avec une réévaluation positive des actifs pour la première fois au cours des deux dernières années.

"Enfin, les valeurs financières continuent d'afficher des résultats en ligne ou légèrement meilleurs, à quelques exceptions près. La qualité d'actifs se maintient bien, les provisions pour créances en souffrance étant inférieures au consensus, la capitalisation reste solide tandis que la rentabilité continue d'être stimulée par une hausse des commissions. Dans l'ensemble, ces messages mitigés ont exercé une certaine pression sur les spreads dans la deuxième partie du mois avec un écartement d'environ 3 pb en moyenne", conclut l'analyste.