AXA IM : "le marché de crédit Euro Investment Grade est resté quasiment stable"

(AOF) - "2023 n’a pas été une année facile pour les actifs risqués, en particulier pour le crédit investment grade et high yield. Les marchés obligataires ont dû faire face à une forte volatilité des taux d’intérêt, malmenés par des données parfois contradictoires en termes d’inflation et de croissance économique. En effet, la croissance en Europe mais surtout aux Etats-Unis a été plus résiliente que prévu, alors que l’inflation sous-jacente a eu du mal à baisser pendant les six premiers mois de l’année" a déclaré Boutaina Deixonne, head of Euro IG and HY credit chez AXA IM

"Ceci a forcé les banques centrales européenne et américaine à continuer à augmenter leurs taux directeurs et à maintenir un discours hawkish visant à calmer l'inflation", poursuit l'analyste.

La classe d'actifs a également été touchée par la crise des banques régionales américaines avec la faillite de SVB et la chute de Credit Suisse, qui a entraîné dans son sillage des craintes de contagion sur la santé des banques.

"Malgré ces mouvements, le marché de crédit euro investment grade est resté quasiment stable, finissant l'année à 88 points de base (pb), avec une surperformance des secteurs high beta comme l'immobilier, la dette subordonnée financière et les corporate hybrides, mais aussi des secteurs cycliques comme l'automobile", explique Boutaina Deixonne.

Selon elle, en outre, "le marché high yield a également surpris positivement avec un resserrement de près de 60 points de base, à 317 points de base, grâce à des paramètres techniques de marché très solides. Le secteur de l'immobilier a sous-performé alors que les secteurs de la distribution, de l'automobile et des médias ont surperformé. Ainsi, le crédit a pu enregistrer une performance absolue tout à fait satisfaisante à 8 % pour l'investment grade et à 12 % pour le high yield".