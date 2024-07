Axa IM : lancement de deux nouveaux ETF alignés sur l’accord de Paris

(AOF) - Axa Investment Managers complète son offre d’ETF conformes aux objectifs de l’accord de Paris avec le lancement de deux nouveaux ETF passifs. Axa IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF est un nouveau fonds indiciel coté vise à répliquer l’indice MSCI World Climate Paris Aligned Index. Cet indice réunit les performances des grandes et moyennes capitalisations cotées de 23 pays industrialisés dans le monde.

Il est coté sur Deutsche Boerse - Xetra, et prochainement sur Borsa Italiana et SIX Swiss Exchange. Il est disponible pour tout type d'investisseurs en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en Italie (pour les institutionnels uniquement jusqu'à sa cotation en Italie), en France, en Norvège, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suède.

De son côté, Axa IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF "offre une exposition aux actions de grandes et moyennes capitalisations boursières des principaux marchés émergents avec, selon nous, un potentiel de croissance venant des pays les plus dynamiques au monde".

Il est enregistré en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en Italie en France, en Irlande, au Liechtenstein, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suède, et sera disponible pour tout type d'investisseurs une fois sa cotation effective sur Deutsche Boerse - Xetra, Borsa Italiana et SIX Swiss Exchange dans les prochaines semaines.