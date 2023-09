AXA IM : Andrew Etherington est nommé Head of Multi-Asset Total Return

"Ses connaissances approfondies en gestion mais aussi de nos clients institutionnels actuels et de leurs besoins spécifiques en France, en Belgique, en Italie et au Royaume-Uni seront déterminantes pour la croissance de notre expertise Multi-Asset Total Return ", a déclaré Laurent Clavel.

(AOF) - AXA Investment Managers a annoncé la nomination d’Andrew Etherington en qualité de Head of Multi-Asset Total Return, effectif immédiatement. Basé à Paris, Il reporte à Laurent Clavel, Global Head Of Multi-Asset. Andrew Etherington a rejoint AXA IM en 2012, en tant que Senior Portfolio Manager dans l’équipe Multi-Asset, au sein de laquelle il gérait des fonds multi-asset incluant des fonds total return.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.