Axa IM a collecté 12Md€ en 2021

(NEWSManagers.com) - En marge de la publication des résultats annuels d'Axa, sa filiale de gestion Axa Investment Managers a annoncé une collecte nette de 12 milliards d’euros pour 2021. Il s’agit d’un niveau nettement inférieur à 2020 (40 milliards d’euros) mais proche de celui de 2019 (12,8 milliards).

En 2020, la filiale de gestion d’Axa avait bénéficié d’un effet mécanique lié à la décision de son actionnaire de rapatrier la gestion de sa filiale américaine Axa XL. Pour 2021, les réseaux de sa maison-mère ont collecté 3 milliards d’euros, mais ce chiffre est diminué par une décollecte de 4 milliards d’euros liée à l’impact d’une opération de réassurance d’Axa (désensibilisation de son risque financier en assurance-vie) à Hong Kong.

La collecte auprès des clients tiers s’est établie à 12 milliards d’euros. Enfin, celle en provenance des co-entreprises, à 2 milliards.

Pour Marco Morelli, executive chairman d'Axa IM, 2021 a été une année de "super performance". Les encours gérés atteignent un record historique de 887 milliards d'euros, en croissance de 29 milliards par rapport à fin 2020. Pour lui, ils ne sont pas comparable à ceux d'un BlackRock ou d'un Amundi, ses encours étant purement gérés de manière active. Le chiffre d’affaires croît en outre de 14% à 1,5 milliard d’euros grâce à l’augmentation des frais de gestion et le résultat opérationnel progresse de 25 % à 348 millions d’euros, porté par la hausse du chiffre d’affaires.

« En 2021, nous sommes au-delà de la trajectoire prévue dans notre plan pour 2023 et cela sur presque tous les indicateurs que ce soit le chiffre d’affaires, le résultat mais aussi l’ESG et nous avons continué à recruter pour nous développer », précise Marco Morelli à Newsmanagers.

Intégration de Capza

Le pôle Axa IM Alts (immobilier, dette privée, crédit alternatif, infrastructures, private equity et hedge funds) a enregistré une collecte nette de 15 milliards d’euros au total, dont 6 milliards auprès de clients tiers. Ses encours s'élèvent désormais à 183 milliards d'euros. En 2022, le pôle pourra compter sur un renfort de poids avec l'arrivée de Capza qui gère environ 6 milliards d'euros en private equity.« Capza entre dans le giron d’Axa IM mais il n’y a pas de fusion prévue. Cette société va garder toute son indépendance de gestion et compléter la palette de produits de notre gamme alternative déjà présente chez Axa IM. Nous souhaitons valoriser la marque et les équipes en qui nous avons toute confiance », assure Marco Morelli.

Le pôle Core (fixed income, actions, et multi-actifs) a, quant à lui, collecté 5 milliards auprès des clients tiers pour atteindre un encours de 594 milliards. Suite à la mise en place du niveau 1 de la réglementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), 88 % des fonds et stratégies éligibles sont classées articles 8 et 9. Le pôle représente 872 millions d’euros de chiffre d'affaires, en hausse de 12% sur un an.

Les co-entreprises en Chine et en Corée du Sud représentent 108 milliards d'euros sous gestion contre 100 milliards en 2020. Face à l'évolution de la réglementation chinoise qui permet désormais aux gestionnaires étrangers d'être majoritaires au capital de leur co-entreprises chinoises, Axa IM se veut pragmatique. « En Chine nous discutons avec notre partenaire sur la façon dont nous pourrions augmenter notre vitesse de développement et travaillons sur une feuille de route. On regarde s’il y a une possibilité d’avoir une présence différente et nous nous focalisons pour le moment sur l’augmentation de nos forces commerciales », commente Marco Morelli.

Enfin, interrogée sur les tensions entre l'Ukraine et la Russie, Marco Morelli assure que l'exposition du groupe "est limitée". "Nous sommes extrêmement attentifs à la situation actuelle. S'agissant des sanctions internationales, nous nous y conformerons", indique-t-il.