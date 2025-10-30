Axa: chiffre d'affaires en hausse sur 9 mois

L'assureur Axa a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 6% à 89,4 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, une "très bonne performance" portée par l'intégralité de ses géographies et ses métiers, indique-t-il.

( Belga / ERIC LALMAND )

"Cette performance prouve à nouveau notre capacité à générer de la croissance organique, qui est une des très fortes priorités de notre plan stratégique", a déclaré le directeur financier du groupe, Alban de Mailly Nesle, lors d'une conférence téléphonique.

Selon le directeur financier, les 9 premiers mois de l'année ont vu une sinistralité dans les catastrophes naturelles "plus faible que ce à quoi on peut s'attendre en rythme normal", avec plutôt des "périls dits secondaires" (tempêtes, grêle), "et donc en dessous de notre budget de catastrophes naturelles".

La hausse du chiffre d'affaires est due à une "hausse des volumes", et à la "dynamique des ventes" mais également à des hausses tarifaires, notamment dans le segment des assurances dommages pour les petites et moyennes entreprises et les particuliers, ou encore dans l'assurance santé.

Dans le détail, l'assurance dommages a affiché de juillet à septembre un chiffre d'affaires de 46,2 milliards d'euros (+5%) et celui de la branche assurance vie et santé s'est élevé à 42,3 milliards d'euros (+11%).

Le ratio de solvabilité s’établit à 222% au 30 septembre, en hausse de 2 points par rapport au 30 juin 2025.

Interrogé sur l'avertissement fait aux assureurs la semaine dernière par la secrétaire générale de l'ACPR Nathalie Aufauvre de ne pas poursuivre les hausses de tarifs "compte tenu des problèmes d’assurabilité que cela soulèverait", Axa rappelle qu'il augmente ses prix "d'abord parce que le coût de nos sinistres augmente", a souligné M. de Mailly Nesle.

"La première chose à faire, c'est de travailler sur le coût des sinistres. Et bon an, mal an, notamment sur les sinistres automobiles, les actions qu'on prend permettent de réduire l'inflation" des sinistres à 2 ou 3% alors "qu'on aurait normalement 4 à 5% d'inflation des sinistres", assure-t-il.

Par ailleurs, "nous travaillons notamment via Direct Assurance en France pour calibrer une offre" qui corresponde "aux attentes de nos clients", sans augmenter les contrats de "fioritures inutiles qui renchériraient le prix" sans apporter une "couverture nécessaire" aux clients.