Axa Banque dévoile une nouvelle offre patrimoniale

(AOF) - Axa Banque affirme ses ambitions auprès de la clientèle patrimoniale. Proposée par les réseaux de distribution d’Axa France, cette nouvelle offre vise à répondre précisément aux attentes des clients premium (chefs d’entreprise, professions libérales, cadres supérieurs et dirigeants).

Pour les accompagner, plusieurs dispositifs sont mis en place :

- une nouvelle équipe dédiée : chaque client bénéficiera de l'expertise de son agent ou de son conseiller Axa, ainsi que d'un service premium, au sein du service client d'Axa Banque. Ce dispositif garantit un traitement prioritaire de toutes les demandes..

- des solutions d'épargne et d'investissements diversifiées : l'offre inclut un accès à un compte à terme (CAT) patrimonial 18 mois bénéficiant d'un taux bonifié de 0,50% par rapport à la meilleure offre grand-public. Elle propose également de nouveaux produits structurés et une gestion sous mandat en partenariat avec Rothschild & Co.

- des leviers de financement et de trésorerie pour accompagner les clients dans leurs différents projets avec :

1/ le découvert Lombard, un financement adossé à un portefeuille d'actifs financiers qui permet d'accéder à des liquidités sans céder de placement ;​​​​​​​​​​​​​​

2/ le crédit immobilier, incluant une décote de 20 points de base par rapport au meilleur taux du moment, à partir d'1 million d'euros.

L'offre patrimoniale comprend, en outre, un accès à une gamme étendue de produits d'épargne et de marchés privés (FCPI, FCPR, FPCI, GFI...). L'objectif est de mettre à disposition des 2 millions de clients patrimoniaux d'Axa France des solutions bancaires variées en termes de diversification, transmission de patrimoine, apport-cession et valorisation de patrimoine.