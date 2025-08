Axa annonce l'achat de 51% de l'assureur italien Prima, pour 500 millions d'euros

( AFP / LOIC VENANCE )

L'assureur français Axa a annoncé vendredi l'acquisition de 51% de Prima, un groupe italien spécialisé dans l'assurance directe, pour un montant de 500 millions d'euros.

Créé en 2015, Prima est le leader de l'assurance directe en Italie, avec 1,2 milliard d'euros de primes brutes (l'équivalent du chiffre d'affaires) en 2024 et 10% de part de marché en assurance automobile des particuliers, indique Axa dans un communiqué.

Une compagnie d'assurance directe opère sans filiale, vendeur ou conseiller en services externe (donc sans intermédiaire).

L'opération porte sur 51% du capital de Prima, mais "des options d'achat et de vente à un prix fonction des bénéfices de Prima ont été octroyées à Axa et aux minoritaires pour les 49% restants", précise le communiqué.

Prima a son siège à Milan et compte 1.100 employés, dont plus de 400 sont des développeurs, des ingénieurs informatiques et des experts des données. Elle vient d'entrer sur les marchés espagnol et britannique, détaille Axa.

Cette acquisition "doit renforcer la position d'Axa en Italie, en doublant presque la taille de son activité en assurance automobile", selon le géant français.

Prima va également "renforcer l'assurance directe de Axa, canal de distribution qui a généré 3,5 milliards d'euros de primes pour le groupe en 2024, dans huit pays, dont des positions de premier plan dans quatre d'entre eux".

Axa estime que la distribution directe est "une opportunité majeure en assurance dommages des particuliers car elle s'adresse à une population croissante de clients adeptes du numérique et sensibles au prix, et s'ajoute aux canaux de distribution traditionnels en ciblant des profils de clients complémentaires", ajoute le groupe.