AXA : -8% vers 39,2E, pulvérise le support des 40,50E. information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 16:53









(CercleFinance.com) - Le risque de triple-top sous 43E (6 juin, 20 et 31 juillet) vient de se confirmer avec l'ouverture d'un gros 'gap de rupture' sous 42,57E : titre affichait une progression annuelle de près de 25% et le climat économique s'assombrit brusquement (annonce de tarifs punitifs par Trump).

AXA enfonce d'un même élan les supports situés à 40,64 et 40,50E (2 juillet et 13 mai), ce qui valide un potentiel de repli jusque sur 36,80E, puis le 'gap' des 36,25 du 9 avril.





Valeurs associées AXA 39,3300 EUR Euronext Paris -7,85%